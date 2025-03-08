На Закарпатті батько зарізав немовля

Після злочину чоловік втік до лісу, де переховувався.

На Закарпатті 33-річного батька засудили до довічного ув’язнення за вбивство однорічного сина.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

"Чоловік у стані алкогольного сп'яніння завдав своєму однорічному сину кілька ударів кухонним ножем. Від тяжких поранень дитина померла на місці. Певний час після скоєного чоловік переховувався в лісовому масиві неподалік будинку", - йдеться у повідомленні.

Згодом його виявили та затримали, а за доводами прокурора – взяли під варту. Там він перебував під час розслідування злочину та судового розгляду.

Обвинувачений провину у скоєному не визнав. Попри це, Тячівський районний суд врахував усі наявні докази та визнав закарпатця винуватим.

Чоловіка засуджено до довічного ув’язнення за вбивство свого малолітнього сина (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Черкащині бабуся розшукувала свого онука. Згодом виявили його тіло на городі. Більше про моторошний злочин читайте у новині.

Читайте також: