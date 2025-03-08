НАТО без США: чи зможе вижити Альянс без ключового партнера

Трамп стверджує, що США — головна рушійна сила НАТО, і натякнув на відхід з лідерської позиції.

Ще під час першого терміну в Білому домі Дональд Трамп не приховував свого незадоволення Альянсом. Він може почати виводити війська США з Європи абоприпинити постачання необхідного оснащення.

Про це пише CNN.

"Вихід Штатів з Альянсу не знесилить його: понад мільйон солдатів, сучасна зброя, 31 учасник. І ці країни достатньо багаті та технологічно розвинуті, щоб захистити себе", ― йдеться в матеріалі.

Внесок у бюджет НАТО від Німеччини приблизно такий же, як і від США ― 16% від усіх грошей організації. Велика Британія дає бюджету 11%, Франція ― 10%, тобто втрата одного учасника не настільки критична, щоб знищити Альянс.

"Відповідно, якщо європейські країни збережуть єдність та інвестуватимуть у правильну військову техніку, вони зможуть стати потужним стримуючим фактором для агресорів на кшталт Росії", - стверджує виконавчий директор європейського відділення американського Інституту стратегічних досліджень Бен Шреєр.

"Європа цілком здатна захистити себе. Питання в тому, чи вона цього бажає", ― додав він.

Це ключове питання, адже протягом понад 50 років роль ключового дорослого у військовому альянсі виконували Сполучені Штати, беручи на себе найскладніші рішення і тримаючи дисципліну.

Також США мають у європейських країнах НАТО 31 військову базу, відчутно підсилюючи оборонну силу континенту. Та якщо уявити, що американці залишать ці бази ― тоді європейські військові отримають понад три десятки сучасних військових обʼєктів для тренувань. А якщо раптом безпека Європи опиниться під ще більшою загрозою, ніж зараз, США можуть і повернутися на ці бази, знову їх посиливши.

Утім, деякі аналітики кажуть, що НАТО без США — непогана ідея.

"Щойно союзники США переконаються, що вони більше не можуть покладатися на можливості США захищати їх у критичних ситуаціях, вони поспішать заповнити прогалину та працюватимуть над нарощуванням власних спроможностей", — зазначає Моріц Грефрат, експерт з питань безпеки та зовнішньої політики.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що хоче переглянути П'яту статтю статуту НАТО і захищати тільки тих членів альянсу, які "достатньо" витрачають на оборону. Тож сама концепція НАТО та її головний принцип "напав на одного — напав на всіх і всі дають відсіч" опинилася під загрозою.

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