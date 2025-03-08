НАТО без США: сможет ли выжить Альянс без ключевого партнера

Трамп утверждает, что США — главная движущая сила НАТО и намекнул на уход с лидерской позиции.

Еще в первый срок в Белом доме Дональд Трамп не скрывал своего недовольства Альянсом. Он может начать выводить войска США из Европы или прекратить поставки необходимой оснастки.

Об этом пишет CNN.

"Выход Штатов из Альянса не обессилит его: более миллиона солдат, современное оружие, 31 участник. И эти страны достаточно богаты и технологически развиты, чтобы защитить себя", ― говорится в материале.

Вклад в бюджет НАТО от Германии примерно такой же, как и от США – 16% от всех денег организации. Великобритания дает бюджету 11%, Франция – 10%, то есть потеря одного участника не столь критична, чтобы уничтожить Альянс.

"Соответственно, если европейские страны сохранят единство и будут инвестировать в правильную военную технику, они смогут стать мощным сдерживающим фактором для агрессоров типа России", — утверждает исполнительный директор европейского отделения американского Института стратегических исследований Бен Шреер.

"Европа вполне способна защитить себя. Вопрос в том, желает ли она этого", ― добавил он.

Это ключевой вопрос, ведь на протяжении более 50 лет роль ключевого взрослого в военном альянсе выполняли Соединенные Штаты, принимая на себя самые сложные решения и держа дисциплину.

Также США имеют в европейских странах НАТО 31 военную базу, ощутимо усиливая оборонительную силу континента. Но если представить, что американцы покинут эти базы, тогда европейские военные получат более трех десятков современных военных объектов для тренировок. А если вдруг безопасность Европы окажется под еще большей угрозой, чем сейчас, США могут и вернуться на эти базы, вновь усилив их.

Впрочем, некоторые аналитики говорят, что НАТО без США - неплохая идея.

"Только что союзники США убедятся, что они больше не могут полагаться на возможности США защищать их в критических ситуациях, они спешат восполнить пробел и будут работать над наращиванием собственных возможностей", — отмечает Мориц Грефрат, эксперт по вопросам безопасности и внешней политики.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хочет пересмотреть Пятую статью устава НАТО и защищать только тех членов альянса, которые "достаточно" тратят на оборону. Сама концепция НАТО и ее главный принцип "напал на одного — напал на всех и все дают отпор" оказалась под угрозой.

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