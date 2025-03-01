Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт оценил риски

Вероятная попытка американского президента Дональда Трампа ослабить Североатлантический альянс встретит сопротивление в Конгрессе США, даже среди ярых трампистов.

Такое мнение высказал полковник в отставке британский военный эксперт Глен Грант в интервью "Эспрессо".

"Европейские страны начинают осознавать серьезность ситуации, однако пока не приняли существенных мер. Они и дальше рассматривают финансирование как главное решение, но на самом деле не осуществляют существенных изменений в собственных оборонных системах. Исключением, по-видимому, являются Швеция и Финляндия, которые понимают необходимость пересмотра своего подхода. ный фланг НАТО, если хотят сохранить жизнеспособность Альянса. Впрочем, ему будет нелегко реализовать эти намерения, ведь Конгресс скорее всего выступит против. И хотя в Конгрессе много сторонников Трампа, они также поддерживают НАТО и понимают, что именно эта организация сейчас удерживает систему глобальной безопасности», – пояснил эксперт.

По его словам, сейчас переговоры между Украиной и Россией невозможны. Причиной Грант называет уверенность Кремля в том, что ситуация на фронте складывается в пользу россиян, поэтому дипломатическое разрешение конфликта не выглядит привлекательным.

"Если посмотреть на факты, то Россия уже заставила Дональда Трампа относиться к ней как к равноправному игроку. Ей также удалось вернуться на мировую арену благодаря Дональду Трампу. Он не заставлял их идти ни на какие уступки, зато давил на Украину, что выглядит крайне противоречиво", — отметил Грант.

В общем, действия Трампа – это тревожный колокольчик для Украины, считает эксперт.

"Это напоминание, что мы не можем полагаться на других в критических вопросах. Украина должна в полной мере осознать вызовы войны и действовать максимально решительно. Украина не сломается. Она будет двигаться вперед, потому что сильна и способна выстоять", – заявил Глен Грант.

Напомним, Европа готовится к возможному выходу США из НАТО. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть обязательства своей страны перед Североатлантическим союзом.

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