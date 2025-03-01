В Deepstate ответили, как изменились темпы продвижения России в феврале

Противник продолжает платить высокую цену в виде человеческих потерь.
Российские войска оккупировали 192 квадратных километра украинской территории в феврале, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими месяцами.
Об этом сообщили аналитики Deepstate.
По данным аналитиков Deepstate, после пиковой оккупации в ноябре, декабре, январе и феврале наблюдается постепенное снижение темпов продвижения.
Несмотря на потерю темпов, достигших уровня июля 2024 г., противник продолжает платить высокую цену в виде человеческих потерь.
"Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы Обороны отбивают сотню атак каждый день", — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 1 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 875 610 личного состава.
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