В Deepstate ответили, как изменились темпы продвижения России в феврале

Российские войска оккупировали 192 квадратных километра украинской территории в феврале, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими месяцами.

Об этом сообщили аналитики Deepstate.

По данным аналитиков Deepstate, после пиковой оккупации в ноябре, декабре, январе и феврале наблюдается постепенное снижение темпов продвижения.

Несмотря на потерю темпов, достигших уровня июля 2024 г., противник продолжает платить высокую цену в виде человеческих потерь.

"Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы Обороны отбивают сотню атак каждый день", — говорится в сообщении.

Динамика оккупации в разрезе месяцев / Фото: Deepstatemap

Напомним, по состоянию на 1 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 875 610 личного состава.

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