В оккупированном Мариуполе взорвался автомобиль с российским солдатом внутри

В ГУР обнародовали видео с места происшествия.

Ночью 28 февраля во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздался взрыв — в воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которым пользовался российский солдат.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО.

По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации. Точные последствия взрыва уточняются.

В Мариуполе взорвался автомобиль с российским солдатом

Напомним, ранее речь шла о том, что в захваченном врагом Мариуполе нашли место массовых захоронений погибших горожан, похороненных вместе со строительным мусором.

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