Израиль призывает США не выводить российские войска из Сири - Reuters

Израиль усиливает дипломатическое давление на США по Сирии в контексте войны в Газе

Израиль прилагает усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения российского военного присутствия в Сирии. Это, по плану Тель-Авива, поможет противостоять влиянию Турции, которая поддерживает исламистские силы в регионе.

Об этом пишет Reuters.

Источники сообщают, что израильские чиновники лоббируют идею сохранения Сирии в слабом и децентрализованном состоянии, что будет отвечать стратегическим интересам Израиля.

Напряженные отношения между Турцией и Израилем еще более обострились во время войны в Газе. Израильские чиновники сообщили Вашингтону, что новые исламистские власти Сирии, поддерживаемые Анкара, представляют угрозу для границ Израиля, отметили источники.

Эти действия указывают на скоординированную израильскую кампанию, направленную на влияние на политику США в критический момент для Сирии. Исламисты, устранившие Башара Асада, пытаются стабилизировать раздробленное государство и добиться отмены жестких санкций Вашингтона.

Израиль донес свою позицию до чиновников США во время встреч в Вашингтоне в феврале, а также на последующих встречах в Израиле с представителями Конгресса США, сообщили три американских источника и еще один человек, знакомый с контактами.

Основные тезисы также были изложены в специальном белом документе, который получили некоторые высокопоставленные чиновники США, отметили два источника.

Ранее мы писали о том, что ХАМАС согласился передать контроль над Сектором Газы Израиля в рамках следующего этапа соглашения о прекращении огня.

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