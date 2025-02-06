Мариуполь строится на костях мирных жителей: ужасные подробности

Это место уже успели назвать "Мариупольскими Альпами Смерти".

Во временно оккупированном Мариуполе нашли место массовых захоронений жителей города, похороненных вместе со строительным мусором.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По сообщениям, на этом участке захватчики разместили бетонный завод, снабжающий материалы для строительства фортификационных сооружений и новых жилых объектов.

"Поэтому сейчас Мариуполь строится на костях без преувеличений. Без подергиваний. А просто физически бетон вместе с костями мариупольцев", — говорится в сообщении.

Остатки разрушенных построек и место массового захоронения мариупольцев превратили в бетонный завод окупантов. / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Мариуполь строится на костях: бетонный завод окупантов на месте захоронений

Напомним, в Мариуполе во время демонтажа разрушенных домов на мусор выбросили тысячи похороненных людей без эксгумации.

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