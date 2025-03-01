Трамп може спробувати вийти з НАТО: британський експерт оцінив ризики

Ймовірна спроба американського президента Дональда Трампа послабити Північноатлантичний альянс зустріне опір у Конгресі США, навіть серед завзятих трампістів.

Таку думку висловив полковник у відставці, британський військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю "Еспресо".

"Європейські країни починають усвідомлювати серйозність ситуації, проте поки що не вжили суттєвих заходів. Вони й далі розглядають фінансування як головне рішення, але насправді не здійснюють суттєвих змін у власних оборонних системах. Винятком, мабуть, є Швеція та Фінляндія, які розуміють необхідність перегляду свого підходу. Велика Британія, Німеччина та Франція усвідомлюють, що повинні діяти, щоб підтримати Україну та зміцнити східний фланг НАТО, якщо хочуть зберегти життєздатність Альянсу. Курс Трампа може загрожувати цьому. Втім, йому буде нелегко реалізувати ці наміри, адже Конгрес, радше за все, виступить проти. І хоча в Конгресі багато прихильників Трампа, вони також підтримують НАТО та розуміють, що саме ця організація зараз утримує систему глобальної безпеки", – пояснив експерт.

За його словами, зараз перемовини між Україною та Росією неможливі. Причиною Грант називає впевненість Кремля у тому, що ситуація на фронті складається на користь росіян, і тому дипломатичне розв'язання конфлікту не виглядає привабливим.

"Якщо подивитися на факти, то Росія вже примусила Дональда Трампа ставитися до неї як до рівноправного гравця. Їй також вдалося повернутися на світову арену завдяки Дональду Трампу. Він не змушував їх іти на жодні поступки, натомість тиснув на Україну, що виглядає вкрай суперечливо", – зауважив Грант.

Загалом дії Трампа – це тривожний дзвіночок для України, вважає експерт.

"Це нагадування, що ми не можемо покладатися на інших у критичних питаннях. Україна має повною мірою усвідомити виклики війни й діяти максимально рішуче. Україна не зламається. Вона буде рухатися вперед, тому що сильна й здатна вистояти", – заявив Глен Грант.

Нагадаємо, Європа готується до можливого виходу США з НАТО. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент США Дональд Трамп має намір переглянути зобов’язання своєї країни перед Альянсом.

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