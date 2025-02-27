Європа готується до можливого виходу США з НАТО - The Telegraph

Мерц припускає, що США можуть переглянути свою роль у НАТО.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент США Дональд Трамп має намір переглянути зобов’язання своєї країни перед НАТО.

Про це пише військовий оглядач Девід Акс у матеріалі для The Telegraph.

За його словами, ця можливість непокоїть європейських лідерів і може мати наслідки для альянсу. Мерц заявив, що планує якнайшвидше зміцнити Європу, щоб вона стала незалежною від США. Президент Франції Еммануель Макрон під час офіційного візиту до Вашингтона наступного дня після виборів у Німеччині висловив підтримку цьому підходу, наголосивши, що Європа має досягти «стратегічної автономії».

Проєкт такого масштабу обійшовся б у сотні мільярдів доларів і потребував би значних жертв від європейців, які звикли до переваг союзу зі стабільною та демократичною Америкою. Але в умовах, коли США втратили стабільність, а їхній лідер, схоже, схиляється до автократії, такий проєкт, безумовно, вартий вкладених ресурсів.

Як зазначається, Європа володіє достатньою кількістю військової техніки, такої як винищувачі, гелікоптери, фрегати, десантні кораблі, авіаносці та підводні човни, що дає їй змогу зрівнятися або навіть перевершити військовий потенціал Росії. Проте ключовою проблемою є нестача "enablers" – спеціалізованих сил, які виконують складні й небезпечні операції, забезпечуючи ефективність загальної військової стратегії.

Акс зазначає, що Європа відчуває нестачу пілотованих і безпілотних розвідувальних літаків, а також пілотованих дозаправників. Літаки ISR допомагають ідентифікувати цілі для атак винищувачів та інших бойових підрозділів. Дозаправники ж розширюють бойовий радіус винищувачів, дозволяючи їм діяти на великих відстанях.

Оглядач зазначає, що ситуація в космосі та електромагнітному спектрі ще гірша. США володіють 5200 із 7500 великих супутників у світі, серед яких є супутники спостереження, зв’язку та критично важлива навігаційна система GPS. Китай має близько 600 супутників, Росія – близько 200, а всі інші країни, включно з європейськими космічними державами, – лише 1600.

За словами Акса, адміністрація Джо Байдена забезпечувала українські Повітряні сили засобами постановки перешкод і протирадіолокаційними ракетами. Щоб відповідати українському рівню обороноздатності та наблизитися до американського, європейським ВПС слід значно розширити модернізацію своїх винищувачів для боротьби з російськими зенітно-ракетними комплексами.

Він пояснює, що після успішного виконання своїх завдань європейські сили SEAD і DEAD дозволять винищувачам завдавати потужних ударів по ключових об'єктах російської військової інфраструктури. Однак це можливо лише за умови наявності достатньої кількості літаків спостереження, супутників і дозаправників. Для досягнення стратегічної автономії Європі необхідно терміново нарощувати виробництво спеціалізованих літальних і космічних апаратів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп не погоджується з твердженнями, що одного дня Росія воюватиме з НАТО.

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