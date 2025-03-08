На Закарпатье отец зарезал младенца

После преступления мужчина сбежал в лес, где скрывался.

На Закарпатье 33-летний отец приговорен к пожизненному заключению за убийство годовалого сына.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему годовалому сыну несколько ударов кухонным ножом. От тяжелых ранений ребенок скончался на месте. Некоторое время после совершенного мужчина скрывался в лесном массиве недалеко от дома", — говорится в сообщении.

Впоследствии его обнаружили и задержали, а по доводам прокурора – заключили под стражу. Там он находился во время расследовании преступления и судебного разбирательства.

Обвиняемый вину в совершенном не признал. Несмотря на это, Тячевский районный суд учел все доказательства и признал его виновным.

Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство своего малолетнего сына (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Черкасской области бабушка разыскивала своего внука. Впоследствии обнаружили его тело на огороде. Больше о жутком преступлении читайте в новости.

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