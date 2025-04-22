Какой взрослый: принцесса Мадлен показала фото сына-подростка

Принцесса Мадрен / © Getty Images

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Младшая дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава — принцесса Мадлен — опубликовала фото сына Николаса, который запечатлен с домашним любимцем.

В подписи под фотографией принцесса Мадлен поздравила всех с Пасхой.

Николас — сын принцессы Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

Напомним, принцесса Евгения Йоркская в честь Пасхи показала фото со своим ребенком. Она позировала напротив озера в желтом платье от бренда Diane von Furstenberg с рукавами-фонариками, а рядом с ней был ее младший сын Эрнест.

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Также принцесса Евгения посетила пасхальное богослужение в честь праздника вместе с членами королевской семьи и своим мужем Джеком Брексбэнком.