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Какой взрослый: принцесса Мадлен показала фото сына-подростка
Принцесса Швеции Мадлен поделилась новым фото своего единственного сына.
Младшая дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава — принцесса Мадлен — опубликовала фото сына Николаса, который запечатлен с домашним любимцем.
В подписи под фотографией принцесса Мадлен поздравила всех с Пасхой.
Напомним, принцесса Евгения Йоркская в честь Пасхи показала фото со своим ребенком. Она позировала напротив озера в желтом платье от бренда Diane von Furstenberg с рукавами-фонариками, а рядом с ней был ее младший сын Эрнест.
Также принцесса Евгения посетила пасхальное богослужение в честь праздника вместе с членами королевской семьи и своим мужем Джеком Брексбэнком.