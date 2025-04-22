Після смерті Папи Римського українські католики висловили біль через його позицію

Папа Римський Франциск / © Associated Press

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У Львові віряни, які 21 квітня виходили зі служби у католицькому храмі, висловлювали скорботу через смерть Папи Римського Франциска, але й тривалий біль від того, що понтифік не став рішуче на бік України у розв’язаній Росією війні.

Про це пише Reuters.

Видання нагадало, що 2024 року в інтерв’ю швейцарському телеканалу Папу процитували зі словами, що Україна повинна мати «мужність підняти білий прапор» і просити миру, щоб завершити конфлікт із Росією. Ці слова обурили українців.

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Реакція українських католиків на смерть Папи Римського

«З його боку були певні суб’єктивні судження, на жаль. Я не буду це коментувати. Я сподіваюся, що наступний Папа буде мудрішим, просвітленішим і кращим», — сказав біля церкви у Львові колишній військовий ЗСУ Андрій Бень.

Ще один вірянин, 57-річний Олег Якимик, зазначив, що Франциск зробив багато доброго у своєму житті.

«Ми розуміємо, що добрі справи, які він зробив, значно переважають ту болючу річ, яку він зробив нам», — сказав Якимик.

Вірянка Марта Бинишин сказала, що вірить: той, кого конклав кардиналів у Римі обере наступним Папою, буде кращим.

«У новому Папі ми побачимо людину, яка принесе нам більше світла, трохи більше допомоги для України й українців», — сказала вона.

Народна депутатка України Софія Федина опублікувала у телеграм-каналі допис-прощання з покійним Папою. Водночас вона зазначила, що деякі висловлювання Франциска змусили українців засумніватися в його підтримці.

«Я сама була критичною до окремих заяв, бо не можна ототожнювати та мирити жертву й злочинця в момент скоєння злочину. Тому я сподіваюся, що наступний Папа стане на бік справедливості!» — написала Федина.

Позиція Папи Франциска щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Папа Франциск засуджував війну як невиправданий акт агресії і називав Україну «мученицькою нацією». Він закликав до миру майже на кожному публічному виступі, щонайменше двічі на тиждень.

Понтифік також закликав очільника Російської православної церкви, тісно пов’язаного з державою, не ставати «прислужником вівтаря Кремля».

Попри це, Папа розчарував багатьох українців тим, що прямо не назвав президента Росії Володимира Путіна агресором.

Обурення також викликали його слова про «велич Російської імперії», побудованої правителями Петром I і Катериною II, які шануються в РФ, але в Україні часто сприймаються як символи колоніального поневолення.Українські католицькі єпископи на зустрічі в Римі повідомили Папі, що ці висловлювання завдали їм великого болю.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер вранці 21 квітня унаслідок мозкового інсульту, коми та незворотного серцево-судинного колапсу.