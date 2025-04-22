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Утка конфи: оригинальный рецепт
Когда хочется чего-то по-настоящему особенного, удивить близких или гостей, стоит обратиться к проверенной классике французской кухни — утки конфи. Своим ароматом это блюдо наполняет дом уютом, а вкусом переносит в гастрономическое путешествие по Провансу.
Кулинар Василий Корнийчук на своей странице поделился интересным рецептом и теперь каждая украинская хозяйка может приготовить это блюдо на собственной кухне.
Confît de canard — это традиционное французское блюдо из утиных ножек, медленно тушеных в жире или маринаде при низкой температуре. Мясо становится очень нежным, буквально тает во рту, а снаружи образуется аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты
Для утки конфи
Утиные ножки 3 шт.
Красное сухое вино 0,7л
Вода 0,7л
Чеснок 2 зубчика
Лук репчатый 1 шт.
Морковь 1 шт.
Стебли сельдерея 2 шт.
Соль 1 ст. л (около 2% от общей массы маринада)
Черный молотый перец 1 ч. л
Свежий розмарин 2 веточки
Свежий чабрец (тимьян) 4 веточки
Соус хойсин 100 г + 30 г (для подачи)
Для подачи
Картофельное пюре 100 г
Квашеная капуста 30 г
Запеченные помидоры черри 30 г
Соус хойсин (разведенный водой в соотношении 3:1 и подогретый) 30 г
Приготовление
Измельчите лук, морковь, сельдерей и чеснок.
Положить овощи в глубокую форму для запекания. Добавьте веточки розмарина и чабреца.
Разместите утиные ножки сверху овощей. Залить все смесью красного вина и воды в пропорции 1:1.
Посолите (расчет — 2% соли от веса жидкости) и добавьте молотый перец. Накройте форму фольгой.
Разогрейте духовой шкаф до 130 °C. Отправьте утку в духовку на 2,5–3 часа.
После запекания достаньте утку из духовки, осторожно выложите ножки на противень. Смажьте каждую ножку хойсиновым соусом и поставьте в духовку еще на 10 мин для образования румяной корочки.
Сервируйте утку с картофельным пюре, кислой капустой, запеченными черри и свежей зеленью.
Добавьте немного теплого соуса хойсин — это подчеркнет вкус блюда и сделает подачу совершенной.
Соус хойсин — это густой ароматный соус азиатского происхождения, придающий блюду глубины вкуса и легкой сладости. Он прекрасно гармонирует с утиным мясом и делает подачу еще более изысканной.
Почувствуйте себя настоящим шефом и приготовьте утку, которую будут обсуждать еще долго после ужина.
Bon appétit!