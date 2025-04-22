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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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2 мин

Утка конфи: оригинальный рецепт

Когда хочется чего-то по-настоящему особенного, удивить близких или гостей, стоит обратиться к проверенной классике французской кухни — утки конфи. Своим ароматом это блюдо наполняет дом уютом, а вкусом переносит в гастрономическое путешествие по Провансу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Утка конфи: оригинальный рецепт

Утка конфи: оригинальный рецепт

Кулинар Василий Корнийчук на своей странице поделился интересным рецептом и теперь каждая украинская хозяйка может приготовить это блюдо на собственной кухне.

Confît de canard — это традиционное французское блюдо из утиных ножек, медленно тушеных в жире или маринаде при низкой температуре. Мясо становится очень нежным, буквально тает во рту, а снаружи образуется аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты

Для утки конфи

Утиные ножки 3 шт.

Красное сухое вино 0,7л

Вода 0,7л

Чеснок 2 зубчика

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Стебли сельдерея 2 шт.

Соль 1 ст. л (около 2% от общей массы маринада)

Черный молотый перец 1 ч. л

Свежий розмарин 2 веточки

Свежий чабрец (тимьян) 4 веточки

Соус хойсин 100 г + 30 г (для подачи)

Для подачи

Картофельное пюре 100 г

Квашеная капуста 30 г

Запеченные помидоры черри 30 г

Соус хойсин (разведенный водой в соотношении 3:1 и подогретый) 30 г

Приготовление

  1. Измельчите лук, морковь, сельдерей и чеснок.

  2. Положить овощи в глубокую форму для запекания. Добавьте веточки розмарина и чабреца.

  3. Разместите утиные ножки сверху овощей. Залить все смесью красного вина и воды в пропорции 1:1.

  4. Посолите (расчет — 2% соли от веса жидкости) и добавьте молотый перец. Накройте форму фольгой.

  5. Разогрейте духовой шкаф до 130 °C. Отправьте утку в духовку на 2,5–3 часа.

  6. После запекания достаньте утку из духовки, осторожно выложите ножки на противень. Смажьте каждую ножку хойсиновым соусом и поставьте в духовку еще на 10 мин для образования румяной корочки.

  7. Сервируйте утку с картофельным пюре, кислой капустой, запеченными черри и свежей зеленью.

  8. Добавьте немного теплого соуса хойсин — это подчеркнет вкус блюда и сделает подачу совершенной.

Соус хойсин — это густой ароматный соус азиатского происхождения, придающий блюду глубины вкуса и легкой сладости. Он прекрасно гармонирует с утиным мясом и делает подачу еще более изысканной.

Почувствуйте себя настоящим шефом и приготовьте утку, которую будут обсуждать еще долго после ужина.

Bon appétit!

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