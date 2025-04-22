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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Удар росіян по Запоріжжю: серед постраждалих чимало дітей

Доповнюється…

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поранені у Запоріжжі

Поранені у Запоріжжі / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Четверо дітей дістали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Їм надають допомогу.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається уся необхідна допомога”, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, росіяни вдень 22 квітня вгатили по Запоріжжю.

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