- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар росіян по Запоріжжю: серед постраждалих чимало дітей
Доповнюється…
Четверо дітей дістали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Їм надають допомогу.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається уся необхідна допомога”, — наголосив Федоров.
Нагадаємо, росіяни вдень 22 квітня вгатили по Запоріжжю.