ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
1 хв

Ворожий удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Одна людина загинула.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя 27 / 255

Зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Поранень зазнали 22 людини.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості”, — констатував він.

Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, росіяни вдень 22 квітня вгатили по Запоріжжю. Ймовірно, не минулося без постраждалих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie