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- Війна
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Ворожий удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла
Одна людина загинула.
Зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Поранень зазнали 22 людини.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості”, — констатував він.
Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, росіяни вдень 22 квітня вгатили по Запоріжжю. Ймовірно, не минулося без постраждалих.