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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

У джинсах та прозорому топі: Дженніфер Лопес сходила на захід у Нью-Йорку

Зірка прийшла підтримати подругу на особливому заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

55-річна Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці, коли виходила з книгарні Barnes & Noble у Нью-Йорку. Вона відвідувала авторське читання роману Climbing in Heels, який написала її продюсерка Елейн Голдсміт-Томас. Лопес та Елейн відомі співпрацею над такими проєктами як «Стриптизерки» та «Покоївка з Мангеттену», також вони зараз працюють над фільмом «Поцілунок жінки-павука», який Лопес нещодавно рекламувала на кінофестивалі. Вона також працювала виконавчою продюсеркою музичного фільму Лопес «Це я… зараз».

Підтримати колегу та подругу Дженніфер прийшла у джинсах, легкому напівпрозорому топі та блакитному жакеті від Chloé. Її образ доповнювали туфлі на високій платформі від Dolce&Gabbana з відкритими пальцями та невелика сумка від Chanel.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Також зазначимо, що дуже схожий короткий жакет нещодавно носила акторка Сієнна Міллер. У межах Тижня моди вона відвідала показ бренду Chloe, на якому креативна директорка бренду Чемена Камалі представила колекцію весна-літо 2025 року. Зірка одягла на показ вбрання в бохоестетиці, яке дуже нагадувало лук хіпі з 70-х років.

Сієнна Міллер / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Associated Press

А щодо роману Елейн Голдсміт-Томас, то його незабаром екранізують. Згідно з People, компанія Universal Television оголосила про те, що придбала права на дебютний роман жінки для того, щоб зняти драматичний серіал, над яким працюватиме творець «Емілі в Парижі» та «Сексу і міста» Даррен Стар. Так що в майбутньому на нас чекає нова цікава історія.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
260
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