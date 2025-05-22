Коновалиии / © Pixabay

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В Украинев пятницу, 23 мая, у Канева на Чернечей горе ожидается ветреная погода — юго-восточный ветер усилится до порывов 15-18 м/с. Несмотря на ветер, небо будет ясным, солнце будет ярко светить, а температура воздуха поднимется до +22…+25 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Сегодня в Украине чествуют день перезахоронения Тараса Шевченко — момент, когда великан украинской культуры обрел покой и радость быть дома. Теплая погода будто подчеркивает важность памяти и связи с родной землей.

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По всей стране будет сухо и солнечно с температурой +20…+25 градусов. Впрочем, в западных областях атмосферный фронт принесет грозовые дожди, снизит температуру до +12…+18 градусов, а также возможны град и шквалистый ветер — будьте осторожны. К вечеру пятницы дожди дойдут до Житомирщины и Киевщины.

В Киеве завтра — теплая и солнечная погода, до +24 градусов, ветер юго-восточный, порывистый. Вечером ожидаются облака и гроза.

24-25 мая грозовые дожди вероятны на западе, севере, в центральных областях, кроме Полтавщины и Днепропетровщины, а также в Одесской области. На остальной территории осадков не предвидится. На День Киева, 25 мая, ожидается более свежая погода с возможными грозами.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается непогода, и рассказывали, где будут грозы, град и сильный ветер

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