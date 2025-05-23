"Реал" оголосив про відхід Анчелотті з посади головного тренера

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Мадридський "Реал" оголосив про припиненння співпраці з головним тренером команди Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Матч заключного туру іспанської Ла Ліги, в якому "вершкові" у суботу, 24 травня, приймуть "Реал Сосьєдад", стане прощальним для 65-річного італійця біля керма мадридського клубу.

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Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Карло виграв чотири трофеї: тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

Очікується, що новим головним тренером "вершкових" стане екскерманич леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо. За інформацією ЗМІ, 43-річний іспанець уже підписав контракт з "Реалом".

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Нагадаємо, "Реал" достроково посів друге місце у Ла Лізі, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні". Мадридці також поступилися каталонцям у фіналах Кубка та Суперкубка Іспанії.