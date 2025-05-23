ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

"Реал" оголосив про відхід Анчелотті з посади головного тренера

Очікується, що новим керманичем "вершкових" стане Хабі Алонсо.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карло Анчелотті

Карло Анчелотті / © Associated Press

Мадридський "Реал" оголосив про припиненння співпраці з головним тренером команди Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Матч заключного туру іспанської Ла Ліги, в якому "вершкові" у суботу, 24 травня, приймуть "Реал Сосьєдад", стане прощальним для 65-річного італійця біля керма мадридського клубу.

Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Карло виграв чотири трофеї: тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

Очікується, що новим головним тренером "вершкових" стане екскерманич леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо. За інформацією ЗМІ, 43-річний іспанець уже підписав контракт з "Реалом".

Нагадаємо, "Реал" достроково посів друге місце у Ла Лізі, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні". Мадридці також поступилися каталонцям у фіналах Кубка та Суперкубка Іспанії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie