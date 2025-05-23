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Росія тисне на "нелегітимність" Зеленського - нова заява Лаврова
Очільник російської дипломатії фактично дав зрозуміти, що РФ не сяде за стіл переговорів з президентом України.
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров знову заговорив про «нелегітимність» президента України Володимира Зеленського на тлі переговорів, що відбулися у Стамбулі.
«Питання про легітимність Зеленського матиме принципове значення, коли дійде до підписання мирної угоди», — заявив Лавров пропагандистським ЗМІ.
Нагадаємо, у МЗС РФ назвали Володимира Зеленського «нелегітимним» і заявили, що для підписання меморандуму з Росією українці мають обрати іншого президента.
19 травня президент Володимир Зеленський, після розмови з Дональдом Трампом, висловив думку, що Україна та Росія можуть підписати меморандум, який стане основою для подальшого мирного договору. Проте речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що встановлення будь-яких термінів для підготовки мирного меморандуму є неможливим.
Попри те, що формально президентські повноваження Володимира Зеленського мали закінчитися в травні 2024 року, Україна не змогла провести вибори, оскільки в ній після початку в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення РФ діє воєнний стан. Неможливість проведення виборів за таких умов закріплена в українському законодавстві, щодо цього також є згода серед провідних політичних сил, включно із опозиційними до Зеленського.
19 лютого опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), демонструє: понад половина (57%) українців довіряють президентові Володимиру Зеленському, не довіряють йому 37% учасників дослідження.