"Реал" объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Мадридский "Реал" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Карло Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии.

Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".

Матч заключительного тура испанской Ла Лиги, в котором "сливочные" в субботу, 24 мая, примут "Реал Сосьедад", станет прощальным для 65-летнего итальянца у руля мадридского клуба.

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Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С тех пор он выиграл с командой 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Карло выиграл четыре трофея: триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

Ожидается, что новым главным тренером "сливочных" станет экс-наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. По информации СМИ, 43-летний испанец уже подписал контракт с "Реалом".

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Напомним, "Реал" досрочно занял второе место в Ла Лиге, проиграв борьбу за чемпионство "Барселоне". Мадридцы также уступили каталонцам в финалах Кубка и Суперкубка Испании.