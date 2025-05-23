Україну очікують торнадо та +40°C: синоптики шокували прогнозом на літо

Погода в Україні / © ТСН

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Погода в Україні радує: температура з кожним днем стає вищою! Синоптики розповіли, як закінчиться робочий тиждень, а ще попередили, чого очікувати від літа 2025 та які небезпечні погодні явища можуть накрити Україну!

Усі деталі — в ексклюзиві TSN.ua.

П’ятниця, 23 травня, подарує українцям переважно теплий та сонячний день. У більшості регіонів встановиться комфортна весняна погода з температурою повітря вдень від +20 до +25°C. Водночас у деяких областях можливі короткочасні дощі. На заході країни очікується хмарність із проясненнями, подекуди пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +20…+22°C. Центральні регіони насолоджуватимуться переважно сонячною погодою — вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+24°C, і опади малоймовірні. На сході країни синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура підніметься до +23…+25°C. Південні області, зокрема Одеса, Херсон, Миколаїв, традиційно триматимуть лідерство за температурними показниками — до +26°C і без дощів. У північних регіонах, як-от Чернігівщина та Сумщина, можливі короткочасні дощі, однак денна температура залишиться приємною — +21…+23°C. Загалом, 23 травня в Україні буде теплим, подекуди з незначними опадами — типовий пізньовесняний день, що створює ідеальні умови для прогулянок, роботи на свіжому повітрі чи відпочинку на природі. Єдиним винятком можуть стати короткочасні дощі, тож парасоля не завадить у дорозі.

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Яким буде літо

Тим часом синоптики вже розповідають попередні прогнози на літо 2025. Отже, цього року літо в Україні обіцяє бути аномально теплим, з температурними показниками, що перевищують середні багаторічні норми. Синоптики прогнозують, що середня температура влітку може бути на 1–2°C вищою за норму, з піком спеки у липні, коли температура може перевищити +40°C, особливо в південних і східних регіонах країни.

Після прохолодного травня, червень розпочнеться з поступового потепління. У Києві очікується денна температура до +25°C, нічна — до +15°C, з переважно сухою та сонячною погодою. У Львові прогнозуються денні температури в межах +21…+25°C, з мінливою хмарністю та можливими короткочасними дощами.

А ось у липні та серпні слід, як завжди, очікувати пік спеки та можливі екстремальні явища. Липень традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні, і 2025 рік не стане винятком. Очікується, що температура повітря сягатиме +35…+40°C, особливо в південних та східних областях.

Серпень також буде теплим, з температурою вище середньої, але з меншою ймовірністю екстремальної спеки.

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Тож фахівці рекомендують влітку уникати тривалого перебування на сонці в години пік від 11:00 до 16:00, пити багато води та носити легкий одяг й слідкувати за прогнозами погоди та попередженнями про можливі грози чи інші небезпечні явища.

Українців очікують небезпечні природні явища

Нагадаємо, що раніше метеоролог Ігор Кібальчич в коментарі «Телеграфу» попереджав україців, що вже цього літа нас очікують небезпечні природні явища. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. Метеоролог зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, а цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. А із підвищенням інтенсивності гроз зростає й ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град, смерчі та торнадо.

Зі слів Кібальчича, смерчі в Україні, насправді, вже не є рідкісним явищем.

«Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить», — зауважив фахівець.

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Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема град може пошкодити врожай, а шквальні вітри можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах.

Нагадаємо, що в кінці квітня 2025 року торнадо спостерігали на Київщині, у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту. Експерти кажуть, що незвичне природнє явище, яке помітили у столичному регіоні, більше нагадує смерч, що мало чим відрізняється від торнадо. Фактично — це атмосферний вихор, який утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас — холодної та теплої. Що більша контрастність повітряних мас, то більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ.

Еколог Олександр Соколенко в коментарі для ТСН.ua. пояснив, що «є регіони на планеті, де торнадо відбуваються частіше, наприклад, на півдні США або у інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди і трапляється.

В Україні торнадо та смерчі менш небезпечні. Але природа їхнього утворення однакова».

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Еколог додає, що насправді торнадо та смерчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України, там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку — більша сонячна активність.

«Наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою повітря +40 і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря. За таких умов часто формується торнадо, вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити у червні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря. На межі, де розпечена сонцем повітряна маса зустрічається з холодною, можуть формуватися такі природні явища», — каже Соколенко.

Експерт вважає, що торнадо — це цілком звичне для України явище. Але підкреслює один нюанс.

За словами Соколенка, «через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше, а ще вони можуть стати більш активними та небезпечними. Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Експерт пояснив, що потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з Київщини — малопотужне явище. Якби хтось з людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з рук у людини або максимум збити її з ніг, не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору явно збентежив автора відео».

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАРЕШТІ ТЕПЛО! СИНОПТИКИ ВРАЗИЛИ ПРОГНОЗОМ ПОГОДИ!