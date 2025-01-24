Таки агент РФ?: всплыли архивные видео предателя-судьи Верховного Суда Стеценко

В расследовании "Хапуга.UA" мы показываем архивные кадры, на которых будущий судья получает офицерские звания в российской армии.

На этих архивных кадрах молодые российские военные готовятся получать свои дипломы и офицерские звания. Далекий 1997 год, красное знамя, атмосфера счастья и гордости. Среди молодых людей наше внимание привлекает вот этот военный — здесь лейтенант, а впоследствии станет целым полковником армии РФ. А еще через 15 лет займет высокую должность в Украине и получит доступ к государственной тайне.

Молодой лейтенант армии России, а ныне скандальный судья Верховного Суда Украины Семен Стеценко в 1997 году получает диплом в Военно-медицинской ордена Ленина Краснознаменной академии имени Кирова.

Громкий скандал с судьей и российским паспортом набирает обороты! А еще, кроме архивных кадров Стеценко из России, в "Хапуга.UA" выяснили новые подробности.

Как выяснилось, Стеценко, переехав в Киев в 2004 году, не прекращал своих связей с россиянами.

Семен Стеценко/Скриншот по видео Хапуга.UA

"Офис очищения судебной системы" в Фейсбуке сообщает:

"Судья Верховного Суда Украины Стеценко Семен Григорьевич в период с 2010-го по 2012 год получал денежные средства через систему денежных переводов российского банковского оператора "Юнистрим" от гражданина России Факова Дениса Вячеславовича совокупностью 16 600 долларов США и 103 267,3 российских рублей".

Если верить этой информации, напрашивается вопрос: что это за деньги, с какой целью Стеценко получал их из России? Отметим, что денежные переводы происходили именно в то время, когда Янукович, став президентом Украины, активно распространял свое влияние на судей, милицию и прокуроров. В это время Стеценко как раз работал в Национальной академии прокуратуры Украины.

Кроме всего, за Стеценко точно кто-то подгребает в инфопространстве. Его биографию активно подчищают, но, как известно, скрины не горят.

Так выглядела страница судьи на Википедии в 2015 году. Здесь и об учебе, и о военной службе в РФ. В новой же редакции эти сведения были стерты.

Семен Стеценко/Скриншот по видео Хапуга.UA

Семен Стеценко/Скриншот по видео Хапуга.UA

И даже если Семен Стеценко отрекся от своего российского паспорта, стыдливо помалкивая об этом, хотя должен был сейчас громко заявить: “Да, было! Давно было, уже нет, сожалею, извиняюсь, что скрыл, исправлюсь!”, то остается актуальным вопрос — понесет ли он ответственность за то, что вопреки Конституции Украины, имея паспорт украинца с 1996 года, получил паспорт в другой стране?

В прошлом сюжете "Хапуга.UA" мы уже рассказывали о судье, который, вероятно, имеет российское гражданство и погоны полковника армии РФ.

Действительно, если проверить паспорт Стеценко, реестр покажет его недействительным. И правда, с 15.12.2019, после достижения 45-летнего возраста, паспорт Стеценко не является действительным. Но это не значит выход из гражданства РФ.

Семен Стеценко/Скриншот по видео Хапуга.UA

На наш сюжет отреагировали и в самом суде:

“Считая указанную информацию не соответствующей действительности, Семен Стеценко обратился в Службу безопасности Украины относительно проверки приведенных в медиа утверждений по поводу наличия у него гражданства РФ. О результатах рассмотрения указанного обращения будет поставлено в известность дополнительно”.

Семен Стеценко/Скриншот по видео Хапуга.UA

Но вряд ли нам кто-нибудь сообщит — именно поэтому мы направили свой запрос в СБУ. В отличие от тех, кто скрывает, мы — наоборот — рассказываем вам про все. Так что ждите новый апдейт про скандального судью.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НЕНАДЕЖНО! ВСПЛЫЛИ АРХИВНЫЕ ВИДЕО ПРЕДАТЕЛЯ-судьи Верховного Суда Стеценко! ТАКИ АГЕНТ!? Хапуга.UA

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