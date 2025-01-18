Скандал с мажорами: Андрей Драган – протеже Тищенко и Дмитрука? Родители оправдываются

Майбах S580 за 200 тысяч долларов, часы Брайлинг за 5 тысяч долларов, пачки наличных денег, оружие. И издевательство над государственными символами и памятью украинских защитников. В такие циничные и совсем не детские игры играет компания мажоров, попавшая в громкий скандал, когда ко всему этому они еще и перекрыли центр Киева.

Скандал набрал такие обороты, что блогер-подросток Андрей Драган, который пел российский гимн, теперь просит политического убежища… правда, чего-то не в России, а в Евросоюзе.

Действительно ли в этой истории фигурирует сын нардепа от ОПЗЖ? Как к резонансной истории причастен потомок гостиничного магната? Как блогер Андрей Драган связан со скандальными нардепами Артемом Дмитруком и Николаем Тищенко? Хапуга.UA разобрались в истории, которая возмутила украинское общество.

Ключевой фигурант в этой истории – 17-летний подросток Андрей Драган.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Несмотря на совсем юный возраст за Андреем тянется куча скандалов. Он так сказать "прославился" российскими песнями. И связями с топ-политиками, которые сам ребенок не скрывает.

СМИ в многочисленных публикациях и блоггеры в своих постах связывают Драгана с известным ресторатором-нардепом Николаем Тищенко. Драгана даже называли помощником депутата. Но официально такой пост он не занимает. Однако о политике говорит исключительно хорошее.

Сам Тищенко уверяет, что скандальный ребенок на него не работает.

“Список моих помощников-консультантов открыт на сайте Верховной Рады. Среди них никогда не было тех малолетних, о которых говорится в видео 1+1! Я вообще не знаю этих людей! – написал Тищенко у себя в Телеграм.

Драган от работы на этого нардепа также открещивается, говорит: работал с другим, но, замечу, не менее скандальным политиком — беглецом Артемом Дмитруком.

“К Николаю Николаевичу я не имею никакого отношения. Я помогал Андрею Димитруку и другим, я писал заявления на главу СБУ о так называемых мошеннических офисах и ботофермах, которые работают в пользу государства-агрессора сегодня. Да, я публиковал данные об этих офисах и писал заявления в СБУ”, — говорит Драган.

Впрочем, есть интересный нюанс. Имени Дмитрука Андрей Драган не знает и называет его Андреем, хотя тот Артем. А вот Тищенко — исключительно по имени и отчеству.

Кроме того, сотрудничество Тищенко и Драгана может подтверждаться тем, что нардепы Тищенко и Дмитрук вместе "трясли" якобы колцентры, работая в тесной связке, и даже не скрывали этого. Вот в эфире одного из медиа обсуждали очередной рейд.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Как реагирует семья на ужасные проделки парня, что знает о его работе на одиозных политиков? Об этом мы спросили у мамы Андрея Драгана, но женщина объяснить обществу поведение сына не захотела.

У скандального подростка времени хватает не только на схемы нардепов, похоже он реальный фанат российской музыки, при чем любит буквально кричать об этом в соцсети.

Скриншот из видео Хапуга.UA

За пение российских пропагандистских песен Драган в конце концов получил приговор суда, потому что по закону таким образом оправдывал агрессию РФ:

"Один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком один год”.

А вот за фейковые удостоверения и благодарности от СБУ, которыми парень кичился в соцсети он вообще просто извинился.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Вполне логично, что после такого смешного наказания желание хайповать проделками на грани закона и морали у парня не исчезло.

Поэтому в конце декабря он с компанией других мажоров фактически сымитировал пробку в центре Киева. Это разнесли все СМИ и блогеры. А на самом деле пробки как таковой, оказывается, не было.

“Любой водитель, который плюс-минус давно ездит в Киеве, прекрасно понимает, что такое Бессарабская площадь. Там с 2014 или 2016 года, когда ее перекрыли, там до этого было двустороннее движение по улице Бассейной. Сейчас он односторонний. Вот именно в том отрезке, где они были припаркованы, то есть фактически они стояли на не функционирующей проезжей части. Поэтому здесь я не вижу каких-то особых проблем, потому что у нас каждый второй в Киеве паркуется как идиот, и они просто были прежними. Ничего страшного, честно говоря, в этом не вижу. А вот это поведение, конечно же, оно возмутительное", — говорит автоэксперт Ярослав Сальтисонов.

Скриншот из видео Хапуга.UA

О том, что подростки только сделали вид, что перекрыли движение, говорит полиция.

Похоже, масштабов своего хайпа подростки не рассчитали. Потому что после публикации видео, а еще роликов с тем, как они цинично врубают русскую музыку у мемориала погибших героев, к ним с обысками пришли полицейские. Во время обысков у подростков изъяты два пистолета, патроны и страйкбольная граната.

Полицейские также убеждают, что машины проблемные подростки арендовали, а еще якобы выяснили, что почти все у компании из обычных семей. Но в соцсетях самого скандального из ребят элитные авто фигурируют постоянно.

А еще, разыскав информацию о родителях участников резонансных видео, можем поспорить и по поводу их статуса "немажеров". Центр Миротворец — общественная организация, которая исследует признаки преступлений против нацбезопасности Украины на днях внесла всех несовершеннолетних участников скандала и их родителей в свою базу за осознанные действия, направленные на дестабилизацию общественной жизни в Украине, а также публичное надругательство над государственными символами Украины.

Как оказалось, на самом деле отец одного из фигурантов нашумевшего видео — киевский адвокат по недвижимости и риелтор, который обвинение в сторону сына объясняет обычной клеветой.

“Я могу сказать одно, моего сына там не было на видео, и его в тот день не было. 10 января он вообще находился в лагере. Что касается ранее, то его тоже там не было, он был со мной и оформлял соответствующие справки. Что касается каких-то подобных фото, которые размещены, три фото и кто-то начал клевету. То есть кто-то склепал каких-то три фото и их склеил. Тем более хотел бы заметить, что он не курит”, — говорит отец Михаила Исаенко Александр.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Другой подросток, которого можно было видеть на фото и видео из соцсетей юношей Антон Юткин. Сын бывшего разведчика КГБ и владельца целой сети гостиниц Вячеслава Юткина, находящегося под санкциями СНБО.

О наложенных санкциях Юткин говорит, что они наложены ошибочно и в целом это была кампания по дискредитации со стороны российского олигархата.

“Все, что пишут обо мне, не имеет ничего общего с истиной. В правоохранительных органах хорошо известно, что санкции были наложены по ошибке, без достаточных оснований. Это была удачная спецоперация знаменитого адвоката О. Горецкого. Когда в нашей стране демократия будет не "на паузе", я смогу раскрыть все обстоятельства этого дела", — ответил Вячеслав Юткин.

Обвинение в сторону своего сына Вячеслав Юткин также отвергает, говорит, он не был на месте перекрытия проезжей части и этот факт установлен ювенальной полицией во время допроса юноши.

"Он действительно дружил с компанией подростков, о которой идет речь, но не был на месте этих событий, о которых писали и пишут", — утверждает Вячеслав Юткин.

Впрочем, общение сына с компанией скандальных подростков Юткин-старший не отрицает:

“С Антоном все сложнее, потому что в последние полгода он попал под сильное влияние компании друзей, где больше всего ценится материальное состояние. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы его поступки не становились поводом для дискредитации всей семьи и, как мне кажется, история, о которой идет речь, станет для него настоящим уроком".

Скриншот из видео Хапуга.UA

В компании были дети не только топ-бизнесменов, но и топ-чиновников — 14-летний Николай Цимидан, которого не раз можно увидеть на видео — сын обвиняемого в коррупции экс-мера Лимана Донецкой области и члена пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Петра Цимидана, с которым нам так и не удалось выйти на связь. Ведь после внесения его и сына в базу Миротворца Петр Федорович не находился в сети.

Понесут ли наказание подростки, играющие на нервах украинского общества, на этот раз, и будет ли оно действенным — покажет время. Однако история Андрея Драгана, работающего на одиозных борцов с коллцентрами Артема Дмитрука и Николая Тищенко, к сожалению, оптимизма не прибавляет. Ибо судебный приговор не стал для него уроком.

Так что мы будем пристально следить за этой историей, в которой фигурируют фамилии топ-чиновников и бизнесменов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Скандал с мажорами! Андрей Драган – протеже ТИЩЕНКО и ДМИТРУКА? РОДИТЕЛИ оправдываются — простите!

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