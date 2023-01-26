Хотите приготовить вкусные спагетти – не ломайте их перед варкой

Спагетти – вкусный продукт, который можно приготовить разными способами. Однако многие люди допускают ошибки во время варки. Дело в том, что их нельзя разламывать. Читайте в материале ТСН.ua, как варить спагетти правильно.

В издании Sante Plus объяснили, почему нельзя ломать спагетти перед варкой.

Для итальянцев приготовление спагетти можно назвать подлинным искусством. Каждый в этой стране знает, что нужно использовать специальную технику. Так, например, согласно итальянской традиции, нельзя ломать спагетти перед тем, как бросить их в кипящую воду.

Почему не стоит ломать спагетти перед варкой

Если вы ломаете или разрезаете спагетти перед приготовлением, лучше избавиться от этой привычки. В Италии, родине спагетти, это недопустимо. Если так, то это повлияет на текстуру и вкус будущего блюда. И действительно, если разломить продукт перед тем, как бросить его в кипящую воду, его насыщенность и вкус изменятся.

К примеру, часто часть спагетти получается недоваренной или паста имеет в результате другую форму, чем нужно. Кроме того, если сохранить длину спагетти, то они будут удобно наматываться на вилку.

Однако, не всегда ошибка, если вы ломаете макароны перед варкой.

Если это разновидность длинного теста (Зити), то оно предназначено именно для нарезки. Зити – особый тип гладкой пасты, размер которой 25 см. Она традиционно используется в итальянских рецептах. Особенно в омлете, пасте с приправами и т.д.

Поэтому перед приготовлением всегда проверяйте, нужно ли разламывать продукт на части, или нет.