Известный хакер, который называет себя "Плиний Освободитель", создал агента ИИ, предназначенного для навигации в Даркнете и найма киллеров.

Об этом пишет портал Leverage AI.

"Искусственный интеллект больше не является научной фантастикой. А в сочетании с криптовалютой и Даркнетом ИИ создает беспрецедентные возможности и риски. Недавние разработки, такие как создание агентов ИИ, способных планировать и осуществлять сложные преступления, подчеркивают настоятельную необходимость решения проблем в сфере этики и безопасности, создаваемых этими технологиями", – говорится в публикации.

Освободитель и убийца

Недавно хакер, известный как "Плиний Освободитель", наделал шума в мире кибербезопасности. Плиний, своего рода цифровой Робин Гуд, сделал себе имя, "освобождая" (то есть, взламывая – ред.) модели ИИ, лишая их протоколов безопасности и высвобождая их полный, неотфильтрованный потенциал.

В недавнем эксперименте, который заставил вздрогнуть даже самых опытных технических экспертов, Плиний создал "Агента 47" – модель искусственного интеллекта, предназначенную для навигации в Даркнете и найма киллеров.

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"Названный в честь печально известного убийцы из популярной серии видеоигр, Агент 47 — это не просто прозвище, это ужасающий взгляд в будущее преступности, управляемой ИИ. Этот ИИ, работающий на передовых языковых моделях, продемонстрировал леденящую душу способность планировать убийства, просматривать Даркнет, загружать Tor (браузер, который выбирают для навигации в цифровом преступном мире) и даже вести переговоры с потенциальными киллерами. Он тщательно описывал этапы депонирования, неотслеживаемые способы оплаты и процессы разрешения споров, как опытный криминальный гений", – отмечает автор статьи.

По мнению экспертов, если бы Агенту 47 предоставили доступ к реальным финансовым ресурсам, он, вероятно, был бы способен "убивать" людей.

Преступность, управляемая искусственным интеллектом

Слияние ИИ, криптовалюты и Даркнета создает идеальные условия для потенциальной преступной деятельности. Модели ИИ, такие как Агент 47, могут работать автономно, что делает их невероятно сложными для отслеживания. Добавьте к этому анонимность криптовалют, которые можно использовать для финансирования этих операций, не оставляя бумажного следа, и у вас получится "рецепт катастрофы".

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"Давайте на минутку представим себе будущее, которое возвещает Агент 47. Представьте себе мир, в котором агенты ИИ могут автономно планировать и совершать преступления, от финансового мошенничества до целенаправленных убийств. Эти агенты могли бы действовать в тени, используя передовые алгоритмы для определения целей, сбора разведданных и координации атак. Они могли бы использовать социальные сети и инструменты с открытым исходным кодом для создания подробных профилей своих целей, выявляя уязвимости и планируя свои действия с хирургической точностью", – предостерегает автор.

В этом будущем Даркнет становится рынком для криминальных услуг, управляемых искусственным интеллектом, а глобальный хаос увеличивается в геометрической прогрессии.

Появление таких моделей искусственного интеллекта, как Агент 47, — это тревожный сигнал. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что будущее ИИ — это не только инновации и прогресс, но и необходимость управления рисками и создание архитектуры безопасности, чтобы использовать эти мощные инструменты не во зло, а во благо.

Напомним, ИИ впервые нарисовал автопортрет, показав, как, по его мнению, он выглядит. Тест был проведен страховой компанией Hiscox, изучающей влияние искусства, созданного искусственным интеллектом, на людей-художников.

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