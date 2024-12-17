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Вражеские беспилотники продолжают надоедать украинцам: где двигаются

Вражеские беспилотники продолжают надоедать украинцам: где двигаются

Иранские дроны-камикадзе продолжают атаковать Украину

Враг не останавливается при запуске беспилотников.

Стало известно обновление информации о вражеских ударных БПЛА.

Об этом информируют в Воздушных Силах ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • новые БПЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;
  • БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс — западный/северо-западный;
  • БпЛА в Полтавской области, курс — западный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.

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