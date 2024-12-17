На Сумщині пролунало 72 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 16 грудня 2024.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація - йдеться у повідомленні.

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів, мінометні обстріли (7 вибухів).

Краснопільська громада: завдано удари FPV дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано обстріл з СПГ-9 (17 вибухів), удари FPV дронами (7 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог вдарив FPV дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено пуск НУРС з гелікоптера (5 вибухів), удари FPV дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Глухівська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти скинули вибухівку на пожежну машину.

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