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Астрологический прогноз на 2 января

Астрологический прогноз на 2 января

Гепард - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям – к успеху они не приведут. 

Символ дня: Гепард, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило бывают длительными и плохо поддаются лечению, поэтому приступать к нему необходимо как можно быстрее. 

Питание дня: можно употреблять острые блюда с больим количетвом специй – вреда они не принесут. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из лекарственных трав. 

Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса. 

Табу дня: категорически не рекомендуется гадать. 

Цитата дня: «Каждому нужен кто-то, кто его выслушает» (Чак Паланик). 

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