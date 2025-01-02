Астрологический прогноз на 2 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям – к успеху они не приведут.
Символ дня: Гепард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило бывают длительными и плохо поддаются лечению, поэтому приступать к нему необходимо как можно быстрее.
Питание дня: можно употреблять острые блюда с больим количетвом специй – вреда они не принесут.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из лекарственных трав.
Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса.
Табу дня: категорически не рекомендуется гадать.
Цитата дня: «Каждому нужен кто-то, кто его выслушает» (Чак Паланик).
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