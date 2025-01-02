Астрологический прогноз на 2 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям – к успеху они не приведут.

Символ дня: Гепард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило бывают длительными и плохо поддаются лечению, поэтому приступать к нему необходимо как можно быстрее.

Питание дня: можно употреблять острые блюда с больим количетвом специй – вреда они не принесут.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Магия и мистика дня: можно изготавливать снадобья из лекарственных трав.

Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса.

Табу дня: категорически не рекомендуется гадать.

Цитата дня: «Каждому нужен кто-то, кто его выслушает» (Чак Паланик).

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