Астрологічний прогноз на 2 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажані нові починання – до успіху вони не приведуть.

Символ дня: гепард, що готується до стрибка.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому ставати до нього необхідно якнайшвидше.

Харчування дня: можна вживати гострі страви з великою кількістю спецій – шкоди вони не завдадуть.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Магія та містика дня: можна виготовляти зілля з лікарських трав.

Сни дня: поганий сон, що наснився цієї ночі, свідчить про зниження життєвого тонусу.

Табу дня: категорично не рекомендується ворожити.

Цитата дня: "Кожному потрібен хтось, хто його вислухає" (Чак Паланік).

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