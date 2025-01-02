Втрати РФ на фронті 2 січня: Генштаб назвав нові цифри

Окупантів стало менше на нашій землі.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 2 січня склали 792 170 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1370 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 792 170 (+1370) осіб
- танків ‒ 9676 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13)
- артилерійських систем – 21552 (+20)
- РСЗВ – 1256
- засоби ППО ‒ 1032
- літаків – 369
- гелікоптерів – 330 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69)
- крилаті ракети ‒ 3003
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54)
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+3)
Раніше Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.
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