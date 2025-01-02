Втрати РФ на фронті 2 січня: Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 2 січня склали 792 170 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1370 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 792 170 (+1370) осіб

танків ‒ 9676 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13)

артилерійських систем – 21552 (+20)

РСЗВ – 1256

засоби ППО ‒ 1032

літаків – 369

гелікоптерів – 330 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69)

крилаті ракети ‒ 3003

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54)

спеціальна техніка ‒ 3675 (+3)

Раніше Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

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