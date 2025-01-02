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Втрати РФ на фронті 2 січня: Генштаб назвав нові цифри

Втрати РФ на фронті 2 січня: Генштаб назвав нові цифри

ЗСУ ліквідовують росіян на полі бою / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 2 січня склали 792 170 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1370 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 792 170 (+1370) осіб 
  • танків ‒ 9676 (+4) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 20056 (+13) 
  • артилерійських систем – 21552 (+20) 
  • РСЗВ – 1256 
  • засоби ППО ‒ 1032 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 330 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21200 (+69)
  • крилаті ракети ‒ 3003 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) 
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+3)

Раніше Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

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