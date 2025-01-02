У ЗСУ назвали місяць, коли РФ зазнала найбільших втрат на фронті

Ворог не шкодує ні живої сили, ні техніки.

За грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький в етері "Ми - Україна".

"Це свідчить тільки про те, що ворог не шкодує нікого й нічого. Він нищить все, куди вони можуть дотягнутися. Ми повинні бути готові до цього, але військові роблять все можливе й неможливе, щоб зупинити ворога", - сказав він.

Раніше Генштаб повідомив, що станом на 2 січня 2025 року росіяни втратили 792 170 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1370 загарбників.

Аналітики повідомляли, що російські війська втратили понад 420 тисяч солдатів, просуваючись територією України та в Курській області 2024 року. Водночас вони здобули лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

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