Армия РФ атаковала беспилотниками: сколько дронов сбило ПВО

Дроны летели по трем направлениям.
Ночью против 2 января армия Российской Федерации атаковала Украину 72 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. украинская противовоздушная оборона сбила 47 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.
Отмечается, что оккупационная армия атаковала БПЛА по направлениям Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарского.
Напомним, накануне в первый день нового года, 1 января, армия РФ атаковала Украину. В частности, были атакованы дома в самом центре столицы. Погибли два человека.
Читайте также:
- Одна страна тайно производит оружие и ремонтирует технику: что известно
- В одни из областей готовят круговую оборону городов: детали
- Армия РФ атаковала Киев новогодним утром: министр обороны Нидерландов сделал заявление