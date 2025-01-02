Армия РФ атаковала беспилотниками: сколько дронов сбило ПВО

Ночью против 2 января армия Российской Федерации атаковала Украину 72 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. украинская противовоздушная оборона сбила 47 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.



"По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Отмечается, что оккупационная армия атаковала БПЛА по направлениям Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарского.

Напомним, накануне в первый день нового года, 1 января, армия РФ атаковала Украину. В частности, были атакованы дома в самом центре столицы. Погибли два человека.

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