У двох російських літаків відмовили двигуни під час пасажирських рейсів

Минулого 2024 року кількість авіаційних інцидентів у Росії досягла антирекорду за останні шість років.

Відразу два літаки російських авіакомпаній були змушені повернутися до аеропортів вильоту через відмову двигунів невдовзі після зльоту.

Про це повідомляє Telegram-канал “Авіаторщина”.

Перший інцидент стався в суботу, 4 січня, з Airbus A321neo авіакомпанії "Уральські авіалінії", який виконував рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха до Єкатеринбурга.

На висоті 4500 метрів у лайнера відмовив лівий двигун. Екіпаж доповів про несправність диспетчерам, після чого ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту.

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Виконавши коло у зоні очікування, екіпаж здійснив посадку на одному двигуні. У прес-службі "Уральських авіаліній" повідомили, що повітряне судно відсторонили від польотів.

Другий випадок стався з Boeing 737 авіакомпанії NordStar, який виконував рейс Волгоград - Єкатеринбург увечері 2 січня. На висоті 11300 метрів у літака також відмовив лівий двигун.

Екіпаж повернувся до аеропорту у Волгограді. Борт зі 164 пасажирами та шістьма членами екіпажу приземлився, після чого літак усунули від польотів для оцінки технічного стану.

Минулого 2024 року кількість авіаційних інцидентів у Росії досягла антирекорду за останні шість років. На кінець листопада було зафіксовано 208 інцидентів — на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Тільки наприкінці листопада та на початку грудня три літаки Sukhoi Superjet 100 вийшли з ладу під час виконання рейсів.

До початку війни в Україні російський авіапарк налічував 1031 літак, дві третини з яких складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus. Проте санкції США та ЄС заборонили обслуговування цих літаків, а також постачання нових лайнерів.

2023 року російський уряд таємно дозволив авіакомпаніям займатися “канібалізацією” літаків — зняттям справних запчастин з одних лайнерів для їх встановлення на інші.

Спроби Росії налагодити власне виробництво авіаційних деталей поки що не принесли значних результатів. За прогнозом аналітичної компанії Oliver Wyman, до 2026 року російський авіапарк може скоротитися більш ніж удвічі.

Нагадаємо, на початку 2025 року у російському Норильську літак із 79 пасажирами викотився за межі смуги під час посадки.

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