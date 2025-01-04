Київ атакують особливі дрони: експерт попередив про нову загрозу

Росія продовжує атакувати Київ ударними дронами. Три ночі поспіль БПЛА противника вдається дістатися до лівобережних районів столиці, де по них працює ППО або ж прориватися до центру столиці. Тож користувачі Мережі пишуть, що місто атакують якимись особливими дронами, які важко збивати.

У центрі Києва, на третю добу, рятувальники закінчили ліквідовувати наслідками дронової атаки, яку здійснив ворог у перші години Нового року. Ударному дрону вдалося прорватись до вулиці Банкової.

Через атаку постраждав історичний житловий будинок на Печерську – вибухом були пошкоджені його шпиль та два поверхи з 6 по 4, загинуло двоє мешканців – відомих науковців.

Загалом від російських дронів у перший день Нового року у Києві постраждали семеро людей.

Пошкоджень також зазнала одна з будівель Нацбанку, на даху якої спалахнула пожежа. Серйозно постраждав старовинний особняк на розі Банкової, у якому розміщується Спілка письменників України. Також повилітали шибки в будівлі, якою користуються народні депутати.

Критика від Безуглої

Користувачі соціальних мереж зазначають, що на Печерську маємо надто великі руйнування, як від одного ударного БПЛА. До того ж, є тривожний дзвіночок – вибухало поруч з Офісом президента України.

Скандальна депутатка Мар’яна Безугла вже встигла розкритикувати роботу ППО та звинуватила військових у відсутності ешелонованої системи ППО навколо Києва.

"Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували – вже не кажучи про інші міста", – написала Безугла.

Жителі лівого берега Києва теж зазначають, що ворожі шахеди все частіше атакують місто пролітаючи над будинками у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах. Тож люди задають питання: чому ворожі дрони ніхто не збиває на підходах до столиці або ж, коли вони вже летять над Дніпром з лівого на правий берег.

Печерськ атакували особливі "Шахеди"

Авіаційний експерт Валерій Романенко каже, що можливо, руйнування в центрі Києва спричинили саме модернізовані російські "Шахеди".

"Місто і його центральну частину могли атакувати дрони з круговим розміщенням CRPA-антени. Це чергова модернізація ворожого засобу повітряного нападу, бо з такою "начинкою" їх значно важче заглушити РЕБом. Але, я сумнівають, що саме це є стовідсоткова причина, бо коли ворожі дрони летять над Києвом, ми їх не РЕБом глушимо, а ракетами та іншими методами фізичного впливу – кулемети, легкі гармати. Сьогодні (3 січня) я чітко чув роботу "Гепарда", який лупив по цілям, чергами з 5 снарядів. До речі, "Гепард" легше відрізнити від інших систем, бо у нього фіксована черга на 5 снарядів", – розповідає ТСН.ua авіаційний експерт Валерій Романенко.

Київ, наслідки атаки дронів / Фото: Управління ДСНС Києва

Чому не існує непрохідної системи ППО

Фахівець погоджується, що руйнування на Печерську дійсно досить великі.

"Тому, можливо, там було більше "Шахедів", яким вдалося прорватися через пояс мобільно-вогневих груп, які розташовані навколо Києва та висунуті на маршрути ворожих ракет. Це може бути причиною. Адже сьогодні під час ворожої атаки, я спочатку почув вибух в Києві, а вже потім було оголошено тривогу. Тож це викликає запитання: а чому так?", – зазначає Валерій Романенко.

У той же час експерт вважає, що ешелонована система ППО у Києві є і працює вона досить злагоджено, тому нападки з боку Безуглої фахівець називає недоречними.

"Якою б надійною та ешелонованою не була система ППО, її можливо пройти. Ось до прикладу у Ізраїлі система ППО настільки ешелонована, що нам до них, як то кажуть – бігти і бігти. Але ворожі засоби повітряного нападу її долають, причому прилітає там дуже сильно – не просто уламки падають на дах, а прилітає суттєво. У світі просто не буває непробивних системи ППО. Тому час від часу ворогу, на жаль, вдається її проходити", – розповідає Валерій Романенко.

ППО та боротьба інтелектів

Експерт додає, що ППО – це найінтелектуальніший рід військ. Там просто не буває стандартних рішень – увесь час присутні зміни: у галузі радіоперешкод, у застосуванні зенітних комплексів.

"Йде війна і, по суті, це боротьба інтелектів. Росіяни теж не сплять, вони вдосконалюють та модернізують свої засоби повітряного нападу. Якщо їм вдається пройти нашу ППО, вони фіксують успіх та пробують повторити. Але і наші фахівці вміють "латати діри", тому, гадаю, шпарину, яку знайшов ворог над Києвом вже прикрили. Хоча, звісно, дуже шкода загиблих та поранених людей, пошкоджених будинків та квартир", – розповідає Валерій Романенко.

Ракети, які наводили жах, успішно збивають

Він додає, що робота ППО – це, передусім, контроль ситуації над всією країною і під час відбиття ворожих атак все виконується повністю автоматизовано, а рішення від командування моментально доводять до усіх підрозділів.

"Пам’ятаєте, коли росіяни вперше застосували ракети Х-69, тоді їм вдалося прорвати нашу ППО і знищили Трипільську ТЕС. Ми не змогли протидіяти, а зараз, коли росіяни запускають ті ж самі ракети – 5 з 6 ППО збиває. Тобто на висотах цих ракет їх вже постійно чекають. Повторюся – не буває непробивної системи ППО. Тому, що б там Безугла не писала – це її особиста і некваліфікована думка. Депутатка бачить лише результат та оголошує про нього, а офіцер ППО – робить висновки. Якщо дійсно був прорив ППО, то одразу йде розбір ситуації та детальний аналіз, а паралельно з цим розробка нових тактичних прийомів, щоб такий прорив не повторився", – пояснює Валерій Романенко.

Як виправляють помилки у захисті неба

Фахівець додає, що, зазвичай, це може бути заміна зенітного комплексу.

"Наприклад, Hawk не справився, бо погано працює по цілях на малих висотах, значить на його місце треба поставити NASAMS, а Hawk на відрізок, де є ще додаткові засоби, щоб прикрити ділянку. Якщо ж дрони і справді прорвалися десь непоміченими, то туди треба поставити додаткову радіолокаційну станцію або прийняти, якісь рішення по РЕБ. А якщо росіяни дійсно оснастили свої БПЛА вдосконаленими антенами, тоді нашу "Покрову" треба трохи переналаштувати на інші частоти, чи поставити додаткову станцію постановки перешкод", – зауважує Валерій Романенко.

Вибухи в Києві сьогодні: наліт шахедів!

Чому все летить через райони біля Дніпра?

Щодо постійних прольотів дронів та ракет через три лівобережні райони Києва, то експерт пояснює це тим, що росіяни використовують високий правий берег для маскування ракет від радарів, тому російські ракети – часті "гості" у цих районах.

"Мешканці районів Києва, які розташовані ближче до Дніпра, дійсно можуть частіше бачити ворожі ракети та дрони, бо якщо ракета летить нижче від рівня високого берега, то навіть радару, який встановлений на протилежній стороні, важче її помітити на фоні землі, бо в цьому місці буде "засвітка" екрану. А загалом, під час атак, включається режим селекції повітряних цілей і усі ворожі бляшанки видно. Росіяни часто таке використовують – пролітають над ярами, ховаються за пагорбами на малих висотах, летять вздовж водойм. Це тактика непомітного нападу. Власне, як і у наших ракет, які теж використовують рельєф місцевості для ефективного ураження противника та його об’єктів", – підсумовує Валерій Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про удар по будинках в центрі Києва: чому російські "Шахеди" змогли туди долетіти.

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