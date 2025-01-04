Чим замінити пергаментний папір для випікання: 5 найкращих варіантів

Якщо вдома немає пергаментного паперу, не варто одразу йти до магазину, адже його можна легко замінити.

Пергаментний папір для випічки закінчується саме тієї миті, коли він вкрай необхідний. Та панікувати не варто, адже є альтернативні варіанти, чим можна застелити деко.

Що покласти на деко замість пергаментного паперу

Борошно та олія. Такий варіант підійде для виробів із тіста. Спочатку змастіть деко олією, можна ще вершковим маслом, а потім присипте борошном, манкою чи панірувальними сухарями.

Такий варіант підійде для виробів із тіста. Спочатку змастіть деко олією, можна ще вершковим маслом, а потім присипте борошном, манкою чи панірувальними сухарями. Тонкий офісний папір. Якщо борошно з олією не підходить, можна скористатися тонким офісним папером. Однак варто знати, що сухий папір не можна відправляти до гарячої духовки, тому перед використанням змастіть його добре олією. Так папір не згорить і не прилипне до випічки.

Якщо борошно з олією не підходить, можна скористатися тонким офісним папером. Однак варто знати, що сухий папір не можна відправляти до гарячої духовки, тому перед використанням змастіть його добре олією. Так папір не згорить і не прилипне до випічки. Фольга. Не всі господині використовують алюмінієву фольгу для запікання, бо вона може липнути до тіста. Щоб цього не сталося, варто покласти фольгу матовою стороною вниз, а блискучою – вгору, і обов’язково змастіть її олією чи вершковим маслом.

Не всі господині використовують алюмінієву фольгу для запікання, бо вона може липнути до тіста. Щоб цього не сталося, варто покласти фольгу матовою стороною вниз, а блискучою – вгору, і обов’язково змастіть її олією чи вершковим маслом. Силіконовий килимок. Ним можна користуватися багато разів, тому це досить вигідна і вкрай практична річ. До того ж, на ньому можна розкачувати тісто і разом з килимком відправляти його до духовки, якщо вам, наприклад, потрібні коржі для торту.

Ним можна користуватися багато разів, тому це досить вигідна і вкрай практична річ. До того ж, на ньому можна розкачувати тісто і разом з килимком відправляти його до духовки, якщо вам, наприклад, потрібні коржі для торту. Пакети з-під борошна мають внутрішній шар, схожий на пергаментний папір. Пакет треба розрізати, вирівняти і покласти на деко. Однак обов’язково змастіть його олією, щоб він не почав горіти.

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