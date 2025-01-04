Поліція Данії розслідує повідомлення про 20 безпілотників над портом Кеге, на південний захід від Копенгагена.

У Данії зафіксували 20 невідомих безпілотників.

Про це повідомляє AP News.

Поліція Данії заявила у суботу, 4 січня, що вона розслідує повідомлення про близько 20 безпілотників над портом Кеге, на південний захід від Копенгагена.

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Регіональна поліція зробила заяву на Датському радіо, що, коли її офіцери прибули на місце в п'ятницю ввечері, вони змогли побачити чотири великі безпілотники над пристанню Кьоге.

Поліцію на місце викликав свідок, який стверджував, що бачив близько 20 дронів, які потім на великій швидкості зникли в затоці Коге.

Поліція заявила, що намагається встановити загальну кількість безпілотників і їхніх власників, оскільки на момент їх появи не було видано дозволу на польоти безпілотників у цьому районі.

Поліція також розслідує інші випадки спостереження дронів на тлі проблем безпеки, пов’язаних з російськими гібридними атаками, виявленими у деяких європейських країнах, і повномасштабною війною Москви проти України.

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