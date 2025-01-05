В Польше нашли метеорологический шар: подробности

В Польше 5 января обнаружили неизвестный воздушный шар, вероятно, из России. Предмет был найден в лесу близ города Простки в Варминско-Мазурском воеводстве.

Об этом пишет RMF FM.

Сотрудники лесничества сообщили о находке полиции. Обнаруженный в Польше воздушный шар начальная проверка идентифицировала как метеорологический прибор, используемый для измерения температуры. На шаре были надписи кириллицей, что указывает на возможное происхождение предмета из России, в частности из Калининградской области.

Напомним, это не первый подобный случай, поскольку в прошлом году в этом же регионе уже было найдено несколько схожих объектов. Тогда в городе Ожехово неподалеку от границы с Калининградской областью РФ был найден метеорологический шар с надписями на русском языке.

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