Чого хоче Путін від України: Портніков назвав мету диктатора

Окупанти не зупипяться на анексії чотирьох регіонів. Адже їхньою основною метою є демонтаж української державності.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

За його словами, режим Путіна прагне анексувати якомога більшу частину української території.

"Це означає, що на будь-яких перемовинах про перемир'я, які Росія планує вести виключно на своїх умовах, Україна погодилася б із російським статусом тих чи інших територій. На даний момент це шість регіонів: АР Крим, місто Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області", – підкреслив журналіст.

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Він додав, що основними тактичними завданнями для росіян є вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Навіть якщо між Росією та Україною будуть проведені перемовини про припинення вогню, Путін вимагатиме, щоб українська армія відступила з цих територій, дотримуючись їхніх "чинних адміністративних меж".

Якщо значна частина Харківської та Дніпропетровської областей опиниться під контролем Росії, на цих територіях можуть провести референдум про їхнє проголошення суверенітетами, а згодом – анексувати їх до складу РФ. За словами журналіста, це може створити нову політичну реальність, і під час перемовин може постати певна вимога.

"Тоді на перемовинах виникне питання про те, що українські війська можуть вийти з Харківської і Дніпропетровської областей також. Мовляв, без цього не може бути припинення вогню", – підсумував Портников.

Україна уважно спостерігає за діями росіян на Курському напрямку, вважаючи, що Путін ставить за мету встановити контроль над цією територією, прагнучи позбутися ганьби, пов’язаної з присутністю українських військ на частині російської землі. Однак, на думку журналіста, це значна недооцінка загрози.

"На території Курської області вже створено значне угруповання ворога чисельністю близько 60 тис. військовослужбовців. Поки українським військам вдається утримувати плацдарм, проводити контратаки, але росіяни вважають цей фронт важлим, і вони можуть піти далі", – додав він.

Таким чином, загальний план Росії полягає в досягненні адміністративних кордонів чотирьох вже анексованих регіонів, а також у створенні умов для анексії ще трьох – Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. РФ буде намагатися нав’язати ідею юридичного включення цих територій до складу Російської Федерації. Однак, за словами Портникова, це лише частина довгострокових планів Кремля.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що готові вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов". Втім, Москва наголошує - їхня переговорна позиція залишається незмінною.

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