Кінець Путіна вже близько: яка подія може стати крахом РФ

РФ завжди наголошувала на "неможливості" загрози для своїх територій, проте вони виявились вразливими.

Американське видання The Telegraph вразило гучною заявою про кінець ери Путіна. Варто розглянути, наскільки ці події взагалі реальні та які сценарії можливі.

Усі подробиці в ексклюзиві TCH.ua.

Українська Курщина: страшний сон Путіна чи ціль ЗСУ?

Путін мав намір повернути Курщину до складу РФ до 7 січня, але, як зазвичай, щось пішло не так. Тому не виключено, що Курська область може стати початком кінця для російського диктатора вже в 2025 році, оскільки фронт на цій ділянці виглядає надзвичайно нестабільним.

Тим часом ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, а й просунутися вперед. Що власне наразі і роблять.

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Варто згадати, 5 січня у росіян почалася справжня паніка. Кілька так званих воєнкорів повідомили про наступ української армії в Курській області. Цю інформацію підтвердив і Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації при РНБО. Подію прокоментував також Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, зазначивши: "Курщина, хороші новини, Росія отримує те, на що заслуговує".

Прорив українських військ на територію Курщини став однією з найбільш значущих подій війни 2024 року, як з військової, так і з політичної сторони.

Як українці Курщину відвойовували

Російські канали повідомили, що у новому українському наступі було задіяно бронетехніку, машини розмінування, а також засоби РЕБ, які, як стверджується, успішно протидіють російським безпілотникам.

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Канал "МІГ Росії" стверджував, що українські військові мають "локальні успіхи". Зокрема, тоді точилися бої за село Бердин неподалік Великого Солдатського.

Російські пропагандисти панікували, що ці дії можуть бути просто відволікаючими маневрами, і зазначали, що поки що рано говорити, чи стануть ці операції частиною чогось більш масштабного.

Військові аналітики не виключають, що ЗСУ незабаром можуть відкрити ще один напрямок для просування. А видання Reuters зазначило, що Україна намагатиметься якомога довше утримувати "курську кишеню", навіть якщо Росія продовжуватиме просуватися вглиб на сході України.

На що розраховує Путін?

Путін сподівається, що новий президент США припинить постачання військової допомоги Україні, що, на його думку, дозволить російським військам досягти нових успіхів у 2025 році.

Командир кадировського підрозділу Апті Алаудінов заявив, що вони фіксують концентрацію ворожої техніки на іншому напрямку і, розуміють, що (Україна) намагатиметься завдати удару в цьому напрямку. Однак, не став говорити, де саме. Генштаб ЗСУ на подібні заяви не реагував.

Наразі незалежних даних щодо ситуації в Курській області на даний момент немає. В умовах бойових дій, що активно ведуться, отримати такі дані важко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВЖЕ У 2025-му! Названо подію, яка може стати початком кінця для Путіна!

Нагадаємо, якщо зустріч майбутнього президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна відбудеться без України, то це може мати серйозні наслідки для Києва.

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