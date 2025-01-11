Конец Путина уже близок: какое событие может стать крахом РФ

РФ всегда отмечала "невозможность" угрозы для своих территорий, однако они оказались уязвимы.

Американское издание The Telegraph поразило громким заявлением о конце эры Путина. Следует рассмотреть, насколько эти события вообще реальны и какие сценарии возможны.

Все подробности в эксклюзиве TCH.ua.

Украинская Курщина: страшный сон Путина или цель ВСУ?

Путин намеревался вернуть Курщину в состав РФ к 7 января, но, как обычно, что-то пошло не так. Поэтому не исключено, что Курская область может стать началом конца для российского диктатора уже в 2025 году, поскольку фронт на этом участке выглядит очень нестабильным.

Между тем, ВСУ могут не просто удержаться на захваченных территориях, но и продвинуться вперед. Что именно сейчас и делают.

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Следует вспомнить, 5 января у россиян началась настоящая паника. Несколько так называемых военкоров сообщили о наступлении украинской армии в Курской области. Эту информацию подтвердил и Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО. Событие прокомментировал также Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, отметив: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, что заслуживает".

Прорыв украинских войск на территорию Курщины стал одним из наиболее значимых событий войны 2024, как с военной, так и с политической стороны.

Как украинцы Курщину отвоевывали

Российские каналы сообщили, что в новом украинском наступлении была задействована бронетехника, машины разминирования, а также средства РЭБ, которые, как утверждается, успешно противодействуют российским беспилотникам.

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Канал "МИГ России" утверждал, что украинские военные имеют "локальные успехи". В частности, тогда шли бои за село Бердин неподалеку от Большого Солдатского.

Российские пропагандисты паниковали, что эти действия могут быть просто отвлекающими маневрами, и отмечали, что пока рано говорить, станут ли эти операции частью чего-либо более масштабного.

Военные аналитики не исключают, что ВСУ скоро могут открыть еще одно направление для продвижения. А издание Reuters отметило, что Украина постарается как можно дольше удерживать "курский карман", даже если Россия будет продолжать продвигаться вглубь на востоке Украины.

На что рассчитывает Путин?

Путин надеется, что новый президент США прекратит поставки военной помощи Украине, что, по его мнению, позволит российским войскам добиться новых успехов в 2025 году.

Командир кадыровского подразделения Апти Алаудинов заявил, что они фиксируют концентрацию вражеской техники на другом направлении и понимают, что (Украина) будет пытаться нанести удар в этом направлении. Однако не стал говорить, где именно. Генштаб ВСУ на подобные заявления не реагировал.

В настоящее время независимых данных по ситуации в Курской области на данный момент нет. В условиях активно ведущихся боевых действий получить такие данные трудно.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖЕ В 2025-м! Названо событие, которое может стать началом конца для Путина!

Напомним, если встреча будущего президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина состоится без Украины, это может иметь серьезные последствия для Киева.

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