Відстань до фронту різко скоротилася: які населені пункти Дніпропетровщини під загрозою обстрілів

За підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області). Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У зоні підвищеної небезпеки опиняються наступні громади:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

"Мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких!", - акцентував Лукашук.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля низки населених пунктів вздовж лінії фронту.

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