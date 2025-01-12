Відстань до фронту різко скоротилася: які населені пункти Дніпропетровщини під загрозою обстрілів

Деякі населені пункти Дніпропетровщини опинилися під загрозою обстрілів.
За підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області). Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
У зоні підвищеної небезпеки опиняються наступні громади:
- Великомихайлівська;
- Маломихайлівська;
- Новопавлівська;
- Межівська;
- Покровська;
- Петропавлівська;
- Васильківська.
Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.
"Мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких!", - акцентував Лукашук.
Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля низки населених пунктів вздовж лінії фронту.
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