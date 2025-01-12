В РНБО назвали єдиний сценарій для РФ на найближчі 50 років

Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ. Це станеться, якщо режим Путіна збережеться на наступні роки й агресивна політика не зміниться.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Я прихильник такого сценарію і розумію, що від нього виграли б всі – не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу, але й і сама московія, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі", – наголосив він.

Для Москви і росіян, наголошує він, це взагалі єдиний шанс на життя.

"Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять в майбутні покоління", – завершив Коваленко.

Раніше у Кремлі підтвердили, що готові вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов". Втім, Москва наголошує – їхня переговорна позиція залишається незмінною.

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