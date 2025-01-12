Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в последующие 50 лет является неизбежным сценарием для РФ. Это произойдет, если режим Путина сохранится в последующие годы и агрессивная политика не изменится.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Я сторонник такого сценария и понимаю, что от него выиграли бы все – не только самые национальные образования РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые распределили бы сферы влияния, но и и сама московия, которая смогла бы наконец перезагрузить существовавшую варварскую стратегию развития столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели", – подчеркнул он.

Для Москвы и россиян, отмечает он, это вообще единственный шанс на жизнь.

"Имперская модель не работает и приведет к гибели всего, что они так любят в будущие поколения", – заключил Коваленко.

Ранее в Кремле подтвердили, что готовы вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий". Впрочем, Москва отмечает – их переговорная позиция остается неизменной.

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