Які кімнатні квіти люблять тісні горщики

Під час догляду за кімнатними квітами потрібно враховувати не лише любов до світла чи нелюбов до перезволоженого ґрунту, а й розмір горщика. Є декілька рослин, яким набагато комфортніше у тісноті, ніж у величезних горщиках, бо в останньому випадку їхнє коріння займає всього 20-30% від загального простору посудини.

Сансев’єрія

Цій рослині потрібен широкий горщик, але не глибокий. Коренева система сансев’єрії розростається завширшки. Можна не думати про пересадку аж до того моменту, доки коріння не почне показуватися на поверхні землі.

Молочай

Молоді рослини варто пересаджувати щороку. Втім, дорослі особини не рекомендується турбувати частіше, ніж один раз на два роки. Якщо горщик буде занадто великий, вона не зацвіте, аж поки не наростить кореневу систему по всьому горщику.

Фікус

Фікус вирощують у тісних горщиках - завдяки цьому не гниє коріння. У просторому вазоні коренева система починає активно розвиватися, а це значно послаблює надземну частину.

Фіалки

Фіалки вирощують у маленьких кашпо. Завдяки такому "будиночку" вони цвітуть частіше і краще. Пересаджують їх рідко.

Заміокулькас

Молоді рослини традиційно пересаджують щовесни. Однак, рослини старше 3-х років варто турбувати не частіше, ніж один раз на три роки.

Раніше ми писали, чому жовтіє "жіноче щастя". Більше про це читайте у новині.

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