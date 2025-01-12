Какие комнатные цветы любят тесные горшки

При уходе за комнатными цветами нужно учитывать не только любовь к свету или нелюбовь к переувлажненной почве, но и размер горшка. Есть несколько растений, которым гораздо комфортнее в тесноте, чем в огромных горшках, потому что в последнем случае их корни занимают всего 20-30% от общего пространства сосуда.

Сансевьерия

Этому растению требуется широкий горшок, но не глубокий. Корневая система сансевьерии разрастается в ширину. Можно не думать о пересадке до тех пор, пока корни не начнут показываться на поверхности земли.

Молочай

Молодые растения следует пересаживать каждый год. Впрочем, взрослые особи не рекомендуется беспокоить чаще, чем один раз в два года. Если горшок будет слишком велик, она не зацветет, пока не нарастит корневую систему по всему горшку.

Фикус

Фикус выращивают в тесных горшках – благодаря этому не гниют корни. В просторном горшке корневая система начинает активно развиваться, а это значительно ослабляет надземную часть.

Фиалки

Фиалки выращивают в маленьком кашпо. Благодаря такому "домику" они цветут чаще и лучше. Пересаживают их редко.

Замиокулькас

Молодые растения традиционно пересаживают каждую весну. Однако, растения старше 3-х лет следует беспокоить не чаще, чем один раз в три года.

Ранее мы писали, почему желтеет "женское счастье". Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: