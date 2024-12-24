Чому жовтіє "жіноче щастя": як врятувати спатифіліум

Спатифілум належить до роду вічнозелених багаторічників Ароїдних і налічує приблизно 40 видів. Це тропічна рослина, поширена в Центральній та Південній Америці, а також на тихоокеанських островах. Та деякі види спатифілумів успішно вирощують як кімнатні рослини, відомі також під назвою "жіноче щастя".

Загалом це досить невибаглива квітка, і однією з найпоширеніших її проблем є всихання листя, причини якого можуть бути різні.

Крайні межі утримання рослини, що взимку, що влітку – +15-32°C. За температури нижче +16°C спатифіліум уповільниться в розвитку і не буде цвісти, а при +10°C і нижче може почати гнити і загинути

Спатифілуму необхідна дуже висока вологість повітря. У весняно-літній період корисно часто оббризкувати рослину або просто протирати листя вологою губкою, а в зимовий час найкраще тримати вазон на піддоні з мокрою галькою або керамзитом.

Чому жовтіє листя

Причиною цієї проблеми найчастіше є неправильний догляд, зокрема – недостатні полив або вологість повітря. Якщо ж ґрунт пересох, починайте поливати квітку помалу, щоб розмочити субстрат. Недостатню вологість допоможе усунути оббризкування рослини, протирання листя вологою губкою або піддон з мокрим керамзитом. Іншою причиною жовтого листя можуть бути шкідники.

Як врятувати рослину

Пересаджування спатифілума в свіжий ґрунт сприяє здоровому зростанню рослини. Обирайте горщик, який трохи більший за попередній, і пересаджуйте рослину щороку для молодих екземплярів або раз на 2-3 роки для дорослих.

Правильне добриво може допомогти утримувати листя вашого спатифілума здоровим і зеленим. Використовуйте добрива з низьким вмістом азоту та високим вмістом фосфору, такі як добрива для кімнатних рослин, і застосовуйте їх згідно з інструкціями на етикетці.

Дотримуючись цих порад з догляду, ви зможете забезпечити вашому спатифілуму оптимальні умови для здорового зростання і витонченого зеленого листя, запобігаючи жовтінню та зберігаючи його красу.

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