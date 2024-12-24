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Уряд Італії ухвалив рішення про військову підтримку України: що відомо

Уряд Італії ухвалив рішення про військову підтримку України: що відомо

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Уряд Італії ухвалив рішення про військову підтримку України: що відомо

Підтримка країни є дуже важливою для нас.

Уряд Італії ухвалив рішення щодо військової підтримки України. Її вирішили продовжити.

Про це повідомляє ANSA.it.

Деталі

Як зазначається, Кабінет прем'єр-міністра Джорджії Мелоні в понеділок, 23 грудня, схвалив указ-закон, який містить "термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів і обладнання державним органам України".

"Наступного липня в Італії відбудеться конференція з питань відновлення України", - йдеться у матеріалі. 

Раніше Уряд Італії схвалив десятий пакет військової підтримки для України. Перелік озброєння, що отримає Київ, поки не розголошують.

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