Чи будуть українці зі світлом на Різдво: експерт відповів

Наразі в Україні не спостерігається дефіциту електроенергії. Саме тому на Різдво відключень світла не прогнозують.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "КИЇВ24".

"На сьогодні не передбачаються погодинні планові відключення. Немає мережевих обмежень для населення, пов'язаних з дефіцитом потужності електроенергії. Ця інформація була передана компанії "Укренерго", - каже експерт.

За його словами, напередодні, 23 грудня, були усунені деякі аварійні пошкодження, а тому зараз таких проблем немає. Тому українці знову можуть не хвилюватись за графіки вимкнень. Втім, це за умови, що не станеться потужний обстріл енергетики ворогом, наголошує Володимир Омельченко.

Також фахівець зауважив, що графіки вимкнень можуть повернутися, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -7°C.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк потішив прогнозом щодо відключень світла взимку. З його слів, зараз енергетика підготовлена в краще, ніж минулої зими.

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