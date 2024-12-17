Одна з країн ЄС терміново виділила Україні майже 41 млн євро, щоб було світло

Велика Британія виділила 35 мільйонів фунтів на відновлення енергомережі України.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про виділення 35 мільйонів фунтів стерлінгів на екстрену допомогу Україні для відновлення енергосистеми та підтримки вразливих верств населення під час зими.

Він казав, що, у межах допомоги Україні, Великобританія виділяє 20 мільйонів фунтів на екстрені енергетичні потреби, відновлення електричної мережі та захист енергетичної інфраструктури. Додатково 15 мільйонів фунтів будуть надані для гуманітарної підтримки, а 10 мільйонів фунтів через УВКБ ООН – на допомогу сім'ям, що постраждали від агресії Росії.

"Ці санкції посилять тиск на застопорену військову економіку Путіна, в той час як ми зміцнюємо позиції України, надаючи нове фінансування для екстреної підтримки, щоб задовольнити її гуманітарні потреби та провести життєво важливий ремонт енергетичної системи, щоб допомогти українцям пережити третю зиму незаконного повномасштабного вторгнення Росії, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на саміті G7 прем'єр-міністр Великої Британії оголосить про надання Україні до 242 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для довгострокового відновлення економіки.

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